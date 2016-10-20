مدرب نابولي: نصعب المباريات على أنفسنا

قال مدرب نابولي الإيطالي ماوريتسيو ساري، إن فريقه يعاني “لحظات فقد الثقة”، بعد الهزيمة 2-3 أمام بشكتاش التركي، وهي الخسارة الثالثة على التوالي في جميع البطولات للفريق الإيطالي.

وعوض فريق المدرب ساري تأخره مرتين وأهدر ركلة جزاء، قبل أن تهتز شباكه بهدف متأخر ليخسر أمام بطل تركيا، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وقال ساري للصحفيين بعد المباراة في المجموعة الثانية: “نمر بمرحلة نجعل فيها المباريات صعبة علينا وهذا يجعل كل شيء صعبا للغاية”.

وأضاف: “الفريق قدم أداء جيدا هذا المساء بغض النظر عن اللحظات التي فقد فيها الثقة بسبب ما حدث في المباراة. ركلة الجزاء المهدرة على سبيل المثال أثرت علينا في الدقائق العشر التالية”.

وتابع: “نلعب بشكل جيد في بعض الأوقات لكن هذا القلق في أذهاننا يؤدي إلى الأخطاء”.

لكن ساري أشار إلى وجود تحسن بعد الهزيمة 1-3 أمام روما في الدوري الإيطالي، السبت.

وقال: “علينا أن نقوم برد الفعل والبدء في الاستمتاع بطريقتنا مرة أخرى دون قلق أو ضغط، رغم أن ذلك كان خطوة صغيرة على طريق التعافي”.

وأضاف ساري: “الجماهير وصفتنا بأشياء لسنا عليها. جددنا الفريق لذا الرحلة ستكون أطول مما يعتقد الجميع”.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز الثاني وبدأ بشكل جيد هذا الموسم، حيث لم يخسر في أول 8 مباريات.