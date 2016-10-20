هبوط أسعار النفط بعد تراجع الأسهم الأميركية

تراجعت أسعار النفط مع حفاظها على مستويات فوق 50 دولار، الخميس، بسبب توقعات خفض أوبك للإنتاج وهبوط في الأسهم الأميركية.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود أقرب استحقاق للتسليم في نوفمبر منخفضا بواقع 22 سنتا إلى 51.38 دولار، في حين انخفض خام برنت بواقع 11 سنتا مسجلا 52.56 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت 15 في المئة في الأسابيع الثلاثة، التي تلت اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنفيذ أول خفض في إنتاجها منذ 2008 اعتبارا من نوفمبر.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة، الأربعاء، وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في 15 شهرا بعدما أعلنت الحكومة انخفاضا كبيرا وغير متوقع في المخزونات للأسبوع السادس في 7 أسابيع.