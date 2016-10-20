أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هبوط أسعار النفط بعد تراجع الأسهم الأميركية

Google+ Print
هبوط أسعار النفط بعد تراجع الأسهم الأميركية هبوط أسعار النفط بعد تراجع الأسهم الأميركية

تراجعت النفط مع حفاظها على مستويات فوق 50 دولار، الخميس، بسبب توقعات خفض أوبك للإنتاج وهبوط في الأسهم الأميركية.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود أقرب استحقاق للتسليم في نوفمبر منخفضا بواقع 22 سنتا إلى 51.38 دولار، في حين انخفض خام برنت بواقع 11 سنتا مسجلا 52.56 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت 15 في المئة في الأسابيع الثلاثة، التي تلت اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنفيذ أول خفض في إنتاجها منذ 2008 اعتبارا من نوفمبر.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة، الأربعاء، وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في 15 شهرا بعدما أعلنت انخفاضا كبيرا وغير متوقع في المخزونات للأسبوع السادس في 7 أسابيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017