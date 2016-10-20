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تونس.. رفض جديد لموازنة 2017

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تونس.. رفض جديد لموازنة 2017 تونس.. رفض جديد لموازنة 2017

انضمت أقوي رابطة أعمال في تونس إلى النقابات في رفض مشروع الموازنة الحكومية لعام 2017، في تحد لمحاولة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد زيادة الضرائب وتجميد أجور القطاع العام.

وكان الشاهد اقترح حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.

وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحد جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية على الشركات كوسيلة من قبل لتوليد الإيرادات.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد للصحفيين “نحن مستعدون لتقديم تضحيات لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا”، وفق ما نقلت “رويترز”، الخميس.

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من أنها “تهدد التماسك الاجتماعي” بمقترحات الضرائب الجديدة وتجميد الأجور الحكومية، وهو قرار قال عنه الاتحاد إنه اتخذ دون مفاوضات.

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