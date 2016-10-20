الذهب يقلص مكاسبه مع صعود الدولار

قلّص الذهب مكاسبه المبكرة، الخميس، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، بينما تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

ومن المنتظر أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، لكن من المرجح أن يمهد لمزيد من التيسير النقدي في ديسمبر، مع سعيه للحفاظ على انتعاش طال انتظاره في أسعار المستهلكين.

وتصب السياسات النقدية الميسرة في صالح الذهب والأسهم، لأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين على انتقاء الأصول التي لا تعتمد على عوائد أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.1 في المئة إلى 98.006.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1272.20 دولار للأوقية (الأونصة).

والأربعاء بلغ الذهب أقوي مستوياته منذ الخامس من أكتوبر عند 1273.34 دولار. وارتفعت العقود الأميركية للمعدن الأصفر 0.2 في المئة، إلى 1271.80 دولار للأوقية.

وصعد السعر الفوري للفضة نحو 0.2 في المئة إلى 17.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 944 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 637 دولارا للأوقية.