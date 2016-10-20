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حبس صاحبي مخزن أرز شعير 4 أيام بعد ضبط 120 طن بحوزتهما فى دمياط

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حبس صاحبي مخزن أرز شعير 4 أيام بعد ضبط 120 طن بحوزتهما فى دمياط حبس صاحبي مخزن أرز شعير 4 أيام بعد ضبط 120 طن بحوزتهما فى دمياط

أرشيفية

أمرت نيابة مركز فارسكور بدمياط، برئاسة المستشار أحمد كمال، بحبس صاحبي مخزن أرز شعير، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإعادة بيعها بالأسعار المحددة بعد تحويلها الى أرز بأحد المضارب الحكومية.

وكانت حملة لرجال مباحث بدمياط، بقيادة المقدم عماد معوض، والرائد رامى جلال، ومفتشى التموين ضياء قنديل وسيد عبيد، قد تمكنت من ضبط 120 طن أرز شعير داخل مخزن بدائرة مركز فارسكور، بهدف الاحتكار ملك كل من ” نبيل .م ” و “خالد ، خ “، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحررعن ذلك المحضر رقم 23329 جنح فارسكور.

 

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