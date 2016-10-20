مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى الأسبق لتسهيلة دخول قوات تركيا للعراق

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في العراق، اليوم، مذكرة قضائية بالقبض على محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بعد اتهامه بـ “جريمة التخابر مع دولة أجنبية”، و”تسهيل” دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، إن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى، قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في 21 ديسمبر 2015، ضد النجيفي، ادعوا فيها بأن الأخير قام بالاستعانة بتركيا ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة، بحسب ما نقبته وكالة سبوتنيك عن وكالة ” Rudaw” الكردية.

وأوضح البيان، أن شاهدين من المعسكر حضرا، وأدليا بشهادات عما شاهدوه في هذا المقر العسكري، لافتًا إلى أن المحكمة حصلت على وثائق رسمية، وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه، وأكد بيرقدار أن التحقيقات القضائية وجمع الأدلة استمرت نحو 10 أشهر، وهي المدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود.