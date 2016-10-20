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الحائز على جائزة الأوسكار فى الأدب:”أم كلثوم حقا رائعة”

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الحائز على جائزة الأوسكار فى الأدب:”أم كلثوم حقا رائعة” الحائز على جائزة الأوسكار فى الأدب:”أم كلثوم حقا رائعة”

لم تنحصر شهرة المطربة الكبيرة أم كلثوم في أو الوطن العربي، بل تخطت الحدود إلى أوروبا حيث غنت هناك أثناء جولة لها في 1967، ويبدو أنها ألهمت النجم الأميركي الحائز على نوبل للآداب مؤخرا بوب ديلان.

أشاد الموسيقار والمغني الأميركي “بوب ديلان”، في مقابلة سابقة عام 1978 له بكوكب الشرق قائلا “المطربة أم كلثوم من أفضل الفنانين في التاريخ، تحب أن تغني أغاني الحب، وقد قدم والدها كامل الدعم لها كي تصبح فنانة محترفة”.

وأضاف “رغم وفاتها، لا تزال حاضرة في كل مكان، ولن تُنسى أبدا، هي حقا رائعة”.

وكان بوب ديلان حاز على جائزة نوبل للآداب الأسبوع الماضي، ليثير فوزه الكثير من الجدل بعدما بات أول موسيقي ينال الجائزة التي تعطى عادة لكبار الروائيين والكتاب والشعراء.

ولكن، ما لا يعرف عن بوب ديلان، أنه ليس مجرد موسيقي ولا فنان، وإنما امتد تاريخه لعقود طويلة، شدا فيها بروائع خلّدته كعلامة ثقافية، ليس في بلاده الولايات المتحدة فحسب، بل في دول أخرى حول العالم.

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