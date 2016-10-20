سهام صالح مذيعة MBC تدعم مرضى السرطان بـ #فكر_وردي

أعلنت سهام صالح مقدمة البرامج في قناة (ام بي سي مصر) عن مشاركتها في الحملة التي أطلقتها قنوات إم بي سي لدعم مرضى سرطان الثدي تحت عنوان (فكر وردي).

ورفعت سهام شعار (فكر وردي) لرفع الوعي بمرض سرطان الثدي الذي يصيب واحدة من بين 8 سيدات. وقالت سهام أن التطور العلمي ساهم بنسبة كبيرة في علاج حالات كانت ميؤوس منها من قبل.

أكدت سهام صالح مقدمة برنامج (صباحك مصري) أن قصص النجاح المنشورة عبر الهاشتاج تدعم المرضى وتنشر فيهم روح الأمل، وتساعدهم على مقاومة المرض، بعد رؤيتهم لقصص واقعية لمرضى نجحوا في التغلب على المرض.

الحملة شارك فيها عدد من المشاهير والنجوم، ومقدمي برامج قنوات (إم بي سي) وعدد من المشاهير.