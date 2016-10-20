محمد بن زايد يلتقي رئيس كازاخستان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يقوم بزيارة خاصة للدولة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعمل على تعميق وتقوية علاقاتها مع كازاخستان وفتح آفاق أرحب وأوسع من التعاون معها في سبيل تحقيق افضل المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة والاطلاع على المستويات المتقدمة التي وصلت اليها في العديد من المجالات ..مشيرا الي رغبة بلاده في تطوير وتنمية علاقاتها وصداقاتها مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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