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صعود أسعار “العدس” يثير سخرية وغضبًا في المغرب

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صعود أسعار “العدس” يثير سخرية وغضبًا في المغرب صعود أسعار “العدس” يثير سخرية وغضبًا في المغرب

أثار ارتفاع العدس في المغرب، خلال الآونة الأخيرة، موجة غضب وتهكم، لاسيما أن وجباته ظلت بمثابة طعام شعبي متاح بثمن زهيد.

وارتفعت أسعار العدس من نحو دولار ونصف إلى حوالي ثلاثة دولارات للكيلوغرام الواحد، في غضون أشهر، مما دفع مستهلكين إلى إبداء غضبهم.

ويقول بائعو الحبوب في البلاد إن الجفاف الذي شهده الموسم الفلاحي الماضي، أثر على إنتاج العدس المحلي.

ويلجأ تجار مغاربة إلى استيراد العدس من كندا ودول أخرى، لأجل سد النقص الناجم عن الموسم الجاف.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا ساخرة من غلاء العداس، تصف بعضها وجباته بالمترفة، وأورد بعض “الظرفاء” صورا لنقل العدس في عربات عليها حراسة مشددة.

ويعتمد المغرب بصورة كبيرة على الزراعة ويتأثر بموجات الجفاف، وهو ما جعل تتحرك للاعتماد أكثر على موارد الصناعة، مستقبلا.

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