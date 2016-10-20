إصابة ٣ أشخاص في مشاجرة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، بعد وقوع مشاجرة بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، بشمال محافظة المنيا، بسبب معاكسة سيدة، حيث تلقى العميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية بردنوها التابعة لدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من، طرف أول،” ميلاد .ف “، ميكانيكي، شقيقه “فرج،” مصابان بجروح قطعية وسحجات،” ورئيسة .ن ” ربة منزل، وطرف ثانٍ، “عاشور .ك،”مصاب بسحجات بالذراع، و”أم هاشم. أ” وذلك إثر وقوع مشادة كلامية بينهم، بسبب قيام الأول من الطرف الثاني بمعاكسة زوجة الأول من الطرف الأول، وتطورت إلى مشاجرة إستخدم فيها الطرفان الأسلحة البيضاء، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.