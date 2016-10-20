"جنح الدقى" تؤجل نظر دعوى تتهم رئيس شركة توريدات بالنصب لجلسة ٣ نوفمبر

أجلت محكمة جنح الدقى برئاسة أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى، نظر الدعوى المقامة من ياسر محمود عثمان نصار، ضد محمد ى رئيس مجلس إدارة شركة تجارة وتوريدات، وعلاء الدين س مدير معرض بالدقى، بتهمة النصب لجلسة ٣ نوفمبر للاطلاع.

جاء فى الدعوى التى حملت رقم ١٣٤٣٣ لسنة ٢٠١٦ جنح الدقى، أنه فى يوم ٤ أغسطس من نفس العام، توجه الطالب إلى مقر المعرض المشار إليه، وقام بشراء بعض أنواع السراميك والبورسلين، بقيمة إجمالية ١٢ ألف جنيه، وقام بسداد القيمة نقدا بموجب الفاتورة رقم ٥٩٨٤، على أن يقوم المعلن إليه بتسليم البضاعة المشتراه خلال ٤ أيام من تاريخ السداد، وفى اليوم التالى قام الطالب بشراء بضاعة أخرى من ذات المكان بقيمة ٢٤ ألف جنيه، وتم تسديد قيمتها نقدا.

وأشارت الدعوى إلى أن المعلن إليه لم يلتزم بمواعيد التسليم حتى وقتنا هذا، رغم قيام الطالب بالتوجه لمقر الشركة وتقديم شكاوى لمديرها.