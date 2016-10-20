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مباحث الخانكة تضبط تشكيل عصابي متهم في 18 واقعة سرقة بالإكراه

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مباحث الخانكة تضبط تشكيل عصابي متهم في 18 واقعة سرقة بالإكراه مباحث الخانكة تضبط تشكيل عصابي متهم في 18 واقعة سرقة بالإكراه

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت مأمورية فرع البحث الجنائي بالخانكة، برئاسة النقيب أحمد جلال وإشراف اللواء اشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائيه بالقليوبية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتوك توك.

وقال مصدر أمني، إن التشكيل مكون من حسين محمد مقيم أبوزعبل، 17 سنة وكريم ممدوح رمضان، 19 سنة، حيث قاموا بارتكاب 18 واقعة سرقة “توك توك” بالإكراه وبيع المسروقات مقابل 3000 جنيه لكل توك توك.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط” 3 توك توك” مبلغ بسرقتهم بالإكراه بحوزة التشكيل العصابي.

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