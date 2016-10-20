ألمانيا تؤكد دعم بلادها للسياحة في مصر

ألتقي سفير مصر ببرلين، الدكتور بدر عبد العاطي، بوزيرة الدولة الألمانية الفيدرالية للسياحة “إريس جليكي”، حيث تناول معها التعاون الوثيق القائم بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة، والجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات، وتوفير أقصي درجات التأمين للسياح الأجانب الوافدين للبلاد.

وعرض عبد العاطي، بشكل مفصل لهذه الجهود وتطلع الجانب المصري لموسم سياحي شتوي قوي من السياحة الألمانية، خاصة مع تعزيز إجراءات التأمين وتزايد الطلب الداخلي في ألمانيا علي المقصد السياحي المصري، سواء في شرم الشيخ أو الأقصر، فضلاً عن المقاصد التقليدية في الغردقة ومرسي علم.

وعبر السفير المصري في برلين، عن تقدير مصر للموقف الألماني المتوازن والعقلاني بعدم فرض تحذيرات علي سفر السياح الألمان إلي مصر، بعد حادث الطائرة الروسية واقتناعه بسلامة الإجراءات الأمنية المصرية، وهو ما أكدته الوفود الأمنية الألمانية التي زارت مصر في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت السياحة الألمانية تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للسياحة الوافدة لمصر، حيث وصلت بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلي حوالي 440 ألف سائح ألماني.

وأشاد عبد العاطي، بتسيير أول رحلات الطيران العارض المباشرة من فرانكفورت إلي شرم الشيخ خلال عام، كما تتوقع مصر تسيير مزيد من الرحلات إلي شرم الشيخ، وأيضًا إلي الأقصر في الفترة القادمة، استمرارًا للتعاون الألماني في هذا الشأن بما يسهم في عودة السياحة الألمانية لمعدلاتها في عام 2010.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الألمانية، خلال المقابلة علي دعم بلادها لقطاع السياحة في مصر، وأهمية بدء حملة الترويج للسياحة المصرية في ألمانيا، وتطلعها لمقابلة السيد وزير السياحة يحي راشد، كما ثمنت اختيار منظمة السياحة العالمية لمدينة الأقصر كمقر لانعقاد المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذى للمنظمة، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وأن ذلك يحمل رسالة دعم من المجتمع الدولي لعودة السياحة إلى بلد آمنة ومستقرة مثل مصر.