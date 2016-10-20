«الوزراء»: ترشيد الإنفاق الحكومى مراعاة لدقة الظرف الاقتصادى الحالى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن، والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات، في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.