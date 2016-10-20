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جامعة بني سويف تطرح 500 قطعة ملابس بالمجان للطلبة غير القادرين‎

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جامعة بني سويف تطرح 500 قطعة ملابس بالمجان للطلبة غير القادرين‎ جامعة بني سويف تطرح 500 قطعة ملابس بالمجان للطلبة غير القادرين‎

أفتتح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف المعرض الخير للملابس والمعرض الفنى للملصقات تحت عنوان المكان والمكانه.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب المشاركين بأعمال فنية فى المعرض على ضرورة وجود أعمال فنية تواجة التطرف والارهاب وتوعى الشباب بخطورته ، وتكون بمثابة حائط صد فى مواجهة الإرهاب وتدعوا لنبذ التطرف .

كما وجه رئيس الجامعة تعليماته بإلزام كل كلية بعمل معرض خيرى للملابس ، موضحاً ان المعرض الذى تم افتتاحة اليوم يضم 500 قطعة من الملابس الجاهزه للطلبة والطالبات غير القادرين بالمجان.

وأضاف، أن المعرض الخيرى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة لا تتدخر جهدًا على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب في كافة المجالات، وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة .

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