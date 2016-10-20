الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئي على بعض المناطق وتظهر بعض السحب ظهرا شرقا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شرقية / 12 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية 15 - 30 كم/ ساعة بوجعه عام خلال النهار.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 12 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و43 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 24 80 25 .

> دبي 34 27 85 30 .

> الشارقة 35 25 85 35.

> عجمان 35 25 85 35.

> أم القيوين 36 23 85 25 .

> رأس الخيمة 36 22 95 35 .

> الفجيرة 37 28 75 20.

> العين 35 23 80 25 .

> ليوا 37 22 90 15 .

> الرويس 33 24 85 25 .

> السلع 34 24 85 25.

> دلما 34 26 80 30 .

> طنب الصغرى 33 25 80 20 .

> طنب الكبرى 33 25 80 20 .

> أبوموسى 33 25 80 20.