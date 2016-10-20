عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ــ في ديوان عام الوزارة في أبوظبي اليوم ــ أم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق.. مشيرا إلى أن الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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