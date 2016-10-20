بلجيكا تلقى القبض على خلية "إرهابية" بالتنسيق مع "اليوروبول"

قالت صحيفة الإندبندنت إنه تم القبض على خلية إرهابية فى بلجيكا خلال عمليات دهم منازل بالتنسيق مع قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الأوروبية "اليوروبول"، ما أدى إلى القبض على 15 شخصًا.

وداهمت الشرطة 15 منزلًا صباح الثلاثاء الماضى فى مدن جنت ودينزة وأنتويرب، وبينما لا زال يتم استجواب 11 من المشتبه بهم، تم اتهام 4 منهم بجرائم إرهابية بالفعل.

وقال النائب العام الفيدرالى البلجيكى: "إنه تم اتهام هؤلاء الأشخاص لمشاركتهم فى أنشطة جماعة إرهابية، ومنها التمويل.. البعض منهم يشتبه فى تجنيدهم أشخاص من أجل مغادرتهم إلى سوريا والانضمام إلى داعش هناك".

ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء المداهمات، وقال مسؤولون إنه لم يتم التأكد بعد من صلة المشتبه بهم بهجمات مطار بروكسل فى مارس الماضى، والتى أودت بحياة 32 شخصًا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الخلية التى نفذت هجمات بروكسل هى من نفذت هجمات باريس فى نوفمبر الماضى، وكان محمد أبرينى، وهو أحد المتواطئين فى هجمات باريس، كان كذلك أحد الانتحاريين الذين نفذوا هجمات بروكسل.

وكان أبرينى كذلك أحد أصدقاء الطفولة لصلاح عبد السلام، والذى قام أخوه إبراهيم بتفجير نفسه فى تفجيرات باريس.

ويأتى أبرينى وعبد السلام من مقاطعة مولينبيك، وهى الآن لها سمعة "كأرض خصبة للتطرف"، على حد قول الإندبندنت.

وكان عدد آخر من المشتبه بهم فى عمليات إرهابية أخرى والمنضمين لداعش من الأجانب من بلجيكا، ما جعل أجهزة الأمن الدولية تولى اهتمامًا بنظيرتها البلجيكية، والتى اعترف رئيس داخليتها جان جامبون بأخطاء "لا تغتفر" لأجهزة مخابرات بروكسل، بحسب الصحيفة.