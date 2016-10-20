استخدامات زيت جوز الهند في التدبير مذهلة!

يفيد زيت جوز الهند الطبيعي في استخدامات منزلية عدة، إذ تتعدى وظيفته الطهي لتسهّل أعمال التدبير المنزلي، وأهمّها:

| يلمع زيت جوز الهند الأحذية الجلد : توضع بضع قطرات منه على قطعة من القماش لمسح الأحذية.

| يزيل الملصقات العنيدة بدون ترك أي أثر ظاهر، من خلال مزج القليل من "كاربونات الصودا" وزيت جوز الهند وغمس اسفنجة في الخليط لتدعك بها أمكنة الملصقات.

| يلمع الأثاث الخشب، من خلال غمس قطعة من القماش في القليل من زيت جوز الهند المضاف إليه بضع قطرات من الليمون الحامض.

| ينظف فرش الماكياج: تنقع الفرش بمقدار من زيت جوز الهند والقليل من الصابون السائل.

| يخلّص من صرير الأبواب المزعج، من خلال مسح المفاصل بقطعة من القماش المغمس بزيت جوز الهند.