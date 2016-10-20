استخدامات زيت جوز الهند في التدبير مذهلة!
الخميس 20-10-2016 18:57
يفيد زيت جوز الهند الطبيعي في استخدامات منزلية عدة، إذ تتعدى وظيفته الطهي لتسهّل أعمال التدبير المنزلي، وأهمّها:
| يلمع زيت جوز الهند الأحذية الجلد: توضع بضع قطرات منه على قطعة من القماش لمسح الأحذية.
| يزيل الملصقات العنيدة بدون ترك أي أثر ظاهر، من خلال مزج القليل من "كاربونات الصودا" وزيت جوز الهند وغمس اسفنجة في الخليط لتدعك بها أمكنة الملصقات.
| يلمع الأثاث الخشب، من خلال غمس قطعة من القماش في القليل من زيت جوز الهند المضاف إليه بضع قطرات من الليمون الحامض.
| ينظف فرش الماكياج: تنقع الفرش بمقدار من زيت جوز الهند والقليل من الصابون السائل.
| يخلّص من صرير الأبواب المزعج، من خلال مسح المفاصل بقطعة من القماش المغمس بزيت جوز الهند.