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رئيس "مياه القناه" يطالب باستثمار الموارد لتسهيل إحلال وتجديد المحطات

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رئيس "مياه القناه" يطالب باستثمار الموارد لتسهيل إحلال وتجديد المحطات رئيس "مياه القناه" يطالب باستثمار الموارد لتسهيل إحلال وتجديد المحطات

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي على أهمية استثمار الموارد المتاحة من خلال مشروعات واستخدام تقنيات تكنولوجية عالية الجودة فى مجالات مختلفة بهدف إيجاد موارد تساعد على مواجهة المتطلبات التى تحتاجها أعمال الإحلال والتجديد والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي بنظرة مستقبلية توازن بين تنمية الموارد وتلبية الاحتياجات وتوظيف قدرات الموارد البشرية فى التخصصات التى تساعد على ذلك

وطالب طه بوضع آلية للتنفيذ من خلال المرور على المحطات لتفعيل تلك الرؤية ووضع مخطط يتصف بالشمولية فى أكثر من مجال من خلال الدراسات التى تركز على تعظيم العائد والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة رئيس الشركة مع أحد المتخصصين فى مجال من مجالات الاستثمار والتي كان لها جدوى فى عدد من المشروعات التى تم تنفيذها بحضور محمد أبو الفتوح رئيس القطاع المالي ومحمد عبد الهادي مدير عام الأمن والمهندس حاتم عوض الله رئيس قطاع التخطيط

 


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