بالصور ..الكارو وسيلة مواصلات زوار البدوي

انتشرت عربات الكارو في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي لنقل الزوار من والي الساحة الاحمدية ومنطقة الصاري بعد صعوبة دخول المركبات إلي منطقة الصاري الاحمدي بمنطقة سيجر بالكفور القبلية.

وشددت الاجهزة الامنية وإدارة مرور الغربية علي عملية الدخول والخروج للسيارات الأجرة من ميدان ستوته تجاه منطقة الصاري بعد توافد الآلاف من مريدي وزوار البدوي وذالك لعدم التكدس المروري داخل المنطقة.

يذكر أن الليلة هي الاخيرة والختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي وتوافد الآلاف من أنحاء الجمهورية علي مدينة طنطا لزيارة السيد البدوي