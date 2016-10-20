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مواطنو الشرقية يتزاحمون علي سيارات بيع السكر المدعم

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مواطنو الشرقية يتزاحمون علي سيارات بيع السكر المدعم مواطنو الشرقية يتزاحمون علي سيارات بيع السكر المدعم

>الشرقية – إيمان مهنى

أطلقت محافظة الشرقية ، اليوم الخميس، السيارات المتنقلة محمله بالسكر المدعم ، لبيعة للمواطنين تحت اشراف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية .

وكانت أولي السيارات انطلقت في منطقة ميدان التحرير بالزقازيق، وهي من أكثر مناطق المحافظة ازدحاما بالمواطنين ، لقرب المصالح الحكومية و محطة القطار و مواقف السيارات.

رصد اليوم السابع ، توافد العشرات من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السكر، وأعرب العديد منهم عن تقديره للجهود المبذولة من المحافظة و الدولة في توفير السلع المدعمة ، مناشدين الجهاز التنفيذي باستمرار ضخ السلع للتصدي لجشع التجار .

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، لـ " اليوم السابع " انه تم استلام 50 طن سكر من شركة الدقهلية للسكر ، لطرحها للمواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو جرام على أن يتم توزيعها من خلال سيارات متنقلة في جميع المراكز والمدن وتوابعها تحت إشراف أجهزة الرقابة التموينية والأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها وبمتابعة الرقابة الإدارية لضمان وصول السكر للمواطنين بالسعر المتفق عليه ، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية للتصدي لظاهرة نقص السكر في الأسواق و ارتفاع الأسعار والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

 


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