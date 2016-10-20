أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رونالدو في موقف يثير السخرية

Google+ Print

الخميس 20-10-2016 11:25

 

يتواصل ويتفاعل الفنانين مع معجابيهم بشكل دائم على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الصور والفيديوهات والتي بدورها قد تنال التعليقات السلبية الساخرة أو الإيجابية.

 

مؤخراً، نشر النجم البرتغالي لاعب فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدوCristiano Ronaldo  صورته على موقع إنستفرام  بجانب سيارته لامبورغيني أفانداتور الجديدة، ليجد نفسه وسط موجة إنتقاد وسخرية من قبل متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

ويظهررونالدو في الصورة واقفاً بجانب سيارته التي تساوي أكثر من 300 ألف دولار معلقاً "صباح الخير"، إلا أن الصورة لاقت سخرية وإنتقاد المستخدمين، الذين رأوا أن وقفة رونالدو في الصورة تستحق السخرية، بحيث بدا كأنه يستعد لواحدة من ضرباته الحرة أثناء المباريات.

 

وقام البعض بتعديل الصورة على فوتوشوب ساخرين منه، فوضع البعض أكياس سوبر ماركت في يده، وآخر جعله يرتدي ملابس باتمان وراعي بقر في صورة أخرى، وكانت أشهرهم عندما وضعه أحدهم وسط شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "قصة لعبة".

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي