رونالدو في موقف يثير السخرية

يتواصل ويتفاعل الفنانين مع معجابيهم بشكل دائم على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الصور والفيديوهات والتي بدورها قد تنال التعليقات السلبية الساخرة أو الإيجابية.

مؤخراً، نشر النجم البرتغالي لاعب فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدوCristiano Ronaldo صورته على موقع إنستفرام بجانب سيارته لامبورغيني أفانداتور الجديدة، ليجد نفسه وسط موجة إنتقاد وسخرية من قبل متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهررونالدو في الصورة واقفاً بجانب سيارته التي تساوي أكثر من 300 ألف دولار معلقاً "صباح الخير"، إلا أن الصورة لاقت سخرية وإنتقاد المستخدمين، الذين رأوا أن وقفة رونالدو في الصورة تستحق السخرية، بحيث بدا كأنه يستعد لواحدة من ضرباته الحرة أثناء المباريات.

وقام البعض بتعديل الصورة على فوتوشوب ساخرين منه، فوضع البعض أكياس سوبر ماركت في يده، وآخر جعله يرتدي ملابس باتمان وراعي بقر في صورة أخرى، وكانت أشهرهم عندما وضعه أحدهم وسط شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "قصة لعبة".

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