أرملة جون لينون في أول عمل فني لها

أعلنت الفنانة يوكو أونو Yoko Ono أرملة المغني السابق في فرقة بيتلز جون لينون John Lennon عن أول عمل فني دائم لها في الولايات المتحدة، وذلك في مدينة شيكاغو داخل منتزه يرمز تاريخياً إلى العلاقات الأميركية - اليابانية.

وفي التفاصيل، يتعين على الزوار التوجه إلى متحف "Art Institute" في وسط شيكاغو، ومنتزه "Jackson Park" في حي ساوث سايد، لرؤية العمل، إذ قُدم بعنوان "Mended Petal" وهي زهرة لوتس كبيرة من الفولاذ غير القابل للصدأ، كآخر قطعة إبتداءأ من صباح الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأبدت أونو التي كانت آخر أغنياتها مع جون لينون بعنوان "Walking on the ice" والمستوحاة من زيارة الثنائي إلى شيكاغو، أمام قلة من الحاضرين في المتحف شعورها بـ "الفخر الكبير"، قائلةً: "لم أكن أتوقع يوماً أمراً كهذا".

هذا، فقد دُشّن 12 عملاً مشابهاً بإسم "Sky landing" في المنتزه الذي سيشهد إنشاء المكتبة الرئاسية المستقبلية وفق ما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو/أيار الماضي، والتي ستجمع أرشيف الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة بعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني /يناير المقبل، وهي المدينة التي أطلق فيها مسيرته السياسية واحتفل فيها بالنصر العام 2008.

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