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بيرين سات ترفض هذا العرض وتخسر أمام توبا بيوكستون

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الخميس 20-10-2016 18:54

رفضت الممثلة التركية بيرين سات نجمة الموسم الأول من "السلطانة كوسيم"، بطولة مسلسل درامي جديد حتى قبل أن تقرأ السيناريو.
وكما رفضت الأجر الكبير المعروض عليها وهو (50 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة، أي بزيادة قدرها (50) ألف ليرة عن أجرها في (السلطانة كوسيم1)، الذي تقاضت لقاءه أجر (90) ألف ليرة تركية عن الحلقة؛ ولو قبلته لتفوّقت بالأجر على منافستها الممثلة التركية توبا بويوكستون التي تقاضت (130) ألف ليرة تركية (45 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة عن دور البطولة في مسلسلها الجديد "الجريء والجميلة" إلى جانب كيفانش تاتليتوغ.
وأبدت بيرين سات سعادتها بتمضية إجازة طويلة مع عائلتها، وهي كانت بأمس الحاجة إلى كثير من الراحة والاسترخاء في الفترة الحالية.
وكان آخر ظهور لها مع زوجها كينان دوغلو ووالدتها وجدّتها في أحد الفنادق للاحتفال بعيد ميلاد جدتها من جهة والدتها، بالإضافة إلى ظهورها في أحد المطاعم مع زملائها في الموسم الأول من (السلطانة كوسيم).

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سيدتي