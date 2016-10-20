انغام: أحب قيادة السيارة بسرعة فائقة رغم تحذيرات المقربين مني

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجمة المصرية أنغام التي تأخذنا بتصريحاتها السريعة في رحلة إلى داخلها لنتعرّف إلى شخصيتها ونظرتها إلى الحياة:

1 ما هي الأمور التي تحبين إنجازها بسرعة فائقة؟

تلبية احتياجات أبنائي رغم أن طلباتهم لا تنتهي.

2 ما هي أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

التجديد في اختيار الأغنيات، وعدم النظر إلى جمع المال فقط.

3 هل تتأنين في اتخاذ القرارات المصيرية أم تتسرعين وتندمين بعدها؟

لا أتسرع وأستشير كل من حولي في أي أمر يخص حياتي ومستقبلي.

4 ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حققت على إثره نجاحاً سريعاً؟

أغنية «في الركن البعيد الهادي».

5 هل تؤمنين بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟

لا أومن بها.

6 هل أنت سريعة الغضب والانفعال؟

أحياناً. ولكن، لا يمكن أن أستمر في الانفعال لأنني أفقد تركيزي.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

النجاح في العمل وحب الناس.

8 ما هي أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

تضحك وتقول: أمور متعددة منها «الحنان والصدق والإخلاص».

9 هل تنفقين بسرعة ما تجنينه من مال أم تتأنين في الصرف؟

أتأنى جداً.

10 هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

أحب ذلك رغم تحذيرات المقربين مني.

11 كيف تختصرين مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الحب والاحترام وعدم الخيانة.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

نهائياً.

13 هل تنظرين إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً؟

بحسب المناسبة، إذا كانت حدثاً مهماً بالتأكيد سوف أحصل على وقت كبير عكس لو كنت سوف أخرج لمقابلة صديقاتي.

14 كلمة سريعة... لمن توجهينها؟

والدتي العزيزة. أشكرك على دعمك الدائم لي وفرحتك بنجاحي. .

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