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نوال الكويتية تطرح "البرومو" الدعائي الخاص بكليب "مثل النسيم"

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الخميس 20-10-2016 15:36

طرحت الفنانة الكويتية نوال "البرومو" الدعائي الخاص بأغنيتها المصورة "مثل النسيم" من ألبومها الأخير"نوال 2016"، على أن تطرح الفيدو كليب الخاص بالأغنية خلال الفترة المقبلة.
نوال الكوتية نشرت "البرومو" الدعائي الخاص بالكليب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، لتشويق جمهورها وعلقت عليه "بعد انتظار طويل كليب مثل النسيم قريباً".
نوال صورت الكليب في رومانيا، لمدة عدة أيام، تحت إشراف المخرجة اللبنانية إنجي جمال وإنتاج شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" .
وكانت نوال الكويتية قد أطلقت ألبومها الجديد بعنوان "نوال 2016" خلال فترة عيد الفطر، وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويضم الألبوم 20 أغنية وهي "هدي بالك، أشسوى به، بسم السهر، مابي أكون صح، مامات حبي لك، لا جديد، عيب عليكو، بروح، حالتي حاله، أنا زعلت، تعلمنا، يا وجه الله، مثل النسيم، لا تقتلوا الصغار، وغيرها".
من ناحية أخرى، أطلقت نوال قبل عدة أيام أغنية منفردة بعنوان "ابعتذر" من كلمات يم وتلحين عبد القادر الهدهود وتوزيع زيد نديم.

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سيدتي

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