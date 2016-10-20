حسن عسيري ينسحب من "حياة ثانية".. والبديل مفاجأة

بصورة مفاجئة، أعلن الفنان حسن عسيري انسحابه من المشاركة في مسلسل "حياة ثانية"، والذي سينطلق تصويره في دبي اليومين القادمين.

وجاء انسحاب عسيري بشكل لم يتوقعه الجميع، لاسيما أنه شارك في بلورة معالم المسلسل منذ أشهر وقبل الشروع في تصويره، وإثر هذا الانسحاب المباغت رشح عسيري الفنان تركي اليوسف ليحل بديلاً عنه، وفي اتصال هاتفي بـ"سيدتي" قال عسيري: "حدث لدي ظرف طارئ، واتجهت إلى باريس للمشاركة في مهرجان MIB TV، وهذا أهم مهرجان في العالم للمحتوى التلفزيوني، وتحتضنه مدينة كان، وحاول القائمون على العمل التأجيل 15 يوماً لانتظاري، ولكن جدولي لم يسمح لي بذلك، الأمر الذي دفعني لترشيح تركي اليوسف لتمثيل الدراما السعودية خير تمثيل".

وأضاف: "رشحت تركي؛ لأنه فنان كبير، وهدى حسين وعامر الصبّاح كانا سعيدين؛ لأن تركي نجم، وهو سيأخذ دوري."

وحول المهرجان العالمي TV MIB أوضح عسيري أنه يجمع أهم صناع الدراما التلفزيونية في العالم، ويقدم إحصائيات عن اتجاهات المشاهدين وصناعة التلفزيون وإتاحة التعاونات المشتركة بين المنتجين.