أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حسن عسيري ينسحب من "حياة ثانية".. والبديل مفاجأة

Google+ Print

الخميس 20-10-2016 15:54

بصورة مفاجئة، أعلن الفنان حسن عسيري انسحابه من المشاركة في مسلسل "حياة ثانية"، والذي سينطلق تصويره في دبي اليومين القادمين.
وجاء انسحاب عسيري بشكل لم يتوقعه الجميع، لاسيما أنه شارك في بلورة معالم المسلسل منذ أشهر وقبل الشروع في تصويره، وإثر هذا الانسحاب المباغت رشح عسيري الفنان تركي اليوسف ليحل بديلاً عنه، وفي اتصال هاتفي بـ"سيدتي" قال عسيري: "حدث لدي ظرف طارئ، واتجهت إلى باريس للمشاركة في مهرجان MIB TV، وهذا أهم مهرجان في العالم للمحتوى التلفزيوني، وتحتضنه مدينة كان، وحاول القائمون على العمل التأجيل 15 يوماً لانتظاري، ولكن جدولي لم يسمح لي بذلك، الأمر الذي دفعني لترشيح تركي اليوسف لتمثيل الدراما خير تمثيل".
وأضاف: "رشحت تركي؛ لأنه فنان كبير، وهدى حسين وعامر الصبّاح كانا سعيدين؛ لأن تركي نجم، وهو سيأخذ دوري."
وحول المهرجان العالمي TV MIB أوضح عسيري أنه يجمع أهم صناع الدراما التلفزيونية في العالم، ويقدم إحصائيات عن اتجاهات المشاهدين وصناعة التلفزيون وإتاحة التعاونات المشتركة بين المنتجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة