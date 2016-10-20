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بالفيديو هاني سلامة :لم اشعر بأي إحساس بعد قبلة غادة عبد الرازق!!

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الخميس 20-10-2016 16:46

علق النجم هاني سلامة أخيراً على تصريحات زميلته ببطولة فيلم "الريس عمر حرب" النجمة غادة عبد الرازق حول اندماجها بالقبلة الشهيرة التي جمعتهما، وأكد أنه لم يشعر بأي إحساس بعد القبلة، كما لم يشعر أن غادة اندمجت، وفقط شعر بأن كل واحد منهما "عمل الصح" مهنياً.

هاني أكد بظهور نادر مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل" أن مثل هذه المشاهد لا تعني شيئاً للممثل، لأنه يؤدي عمله فقط، ولا يفكر لا بكيفية اتقانه، وأضاف: مش فاكر إذا كانت اندمجت أم لا، لاننى لم اكن ذاهبا للتهريج ، انا أركز في الدور والشخصية التى اتقمصها فقط، هذا عمل لا يوجد فيه لعب أو تهريج!!

تابع قائلا: لو هي قالت أنها اندمجت يبقى تمام ، ما شعرت به انها عملت المشهد صح كما هو مكتوب، فقط لا غير، ولا يوجد أي إحساس آخر.

هل تصدق أن الممثل لا يشعر باندماج بطلة عمله عندما تقبله؟

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سيدتي

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