هذا الوضع الصحي لابن عبدالله السدحان بعد حادثة الاعتداء عليه بسبب صورة "سيلفي"

طمأن نواف السدحان ابن الفنان عبدالله السدحان، الجمهور على صحة شقيقه الأكبر تركي، الذي تعرض لاعتداء بالضرب من قبل بعض الأشخاص، حسبما أظهر فيديو تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد السدحان أن تركي شقيقه بخير وبصحة جيدة.

وقد أظهر الفيديو تعرض تركي الابن الأكبر للفنان عبدالله السدحان للاعتداء والضرب من قبل شخص طلب منه في البداية صورة "سيلفي" بعد أن لاحقه بالسيارة فاضطر تركي للنزول من سيارته ولكن هذا الشخص باغته بالاعتداء عليه بالضرب بمساعدة شخص آخر.

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