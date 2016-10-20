الملحن المغربي نبيل الخالدي يقاوم السرطان ويدعو للسفر مع معزوفاته الجديدة

المغرب - محمد بلال

يطرح الملحن وعازف العود المغربي المعروف نبيل الخالدي ألبومه الجديد "سفر سعيد" بتعاون مع العازفين ناصر الهواري وكريم القادري، وقال نبيل في حديثه لـ "سيدتي نت" إن الألبوم يجمع في عزفه بين 3 مدارس مختلفة. فكريم الذي عاش بأمريكا يبدو واضحا في أدائه متأثرا بفن الجاز وناصر بالمدرسة الشرقية في حين يظل نبيل في هذا الألبوم وفياً للمدرسة الأندلسية المغربية مما يشكل ثراء فنيا يستجيب لأذواق الناس وعشاق العزف المتفرد ويعطي لهذا العمل الفني حظوظاً بنجاح وافر بعد ترويجه في السوق خلال أسبوعين على أبعد تقدير.

وحول جديده مع الفنان حاتم عمور الذي تجمعه به مشاريع فنية، قال نبيل بأن نشاطه الفني متوقف بسبب وعكة صحية ألمت به،و يتفرغ حالياً للعلاج في انتظار عودته إلى الوفاء بالتزاماته.

وكان نبيل أسرّ في حديث سابق نشر على موقع "سيدتي نت" بأنه أصيب بالسرطان الذي غير فلسفته في الحياة بشكل إيجابي، حيث يتعايش معه منذ أكثر من أربع سنوات، ورغم ذلك فهو مقبل على الحياة بتفاؤل ، الفرق الوحيد هو أنه بالأمس وقبل مرضه كان يبرمج مشاريعه الفنية على المدى المتوسط والبعيد، ويتحدث عن الأغاني التي قد يطرحها بعد عام أو عام ونصف ،بيد أن نظرته اليوم تغيرت وبات يعيش كما يقول اليوم بيومه .