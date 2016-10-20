بالصور.. قري الفقر ببني سويف تعاني من اختلاط مياة الشرب بالصرف الصحي‎

عقد المجلس القومى للمراة فرع بنى سويف لقاءاً اليوم بمركز شباب العبور مع مجموعه من السيدات بعزبة على راغب ببندر بنى سويف والتي تعتبر من المناطق العشوائية لسماع مشاكلهم وأهم احتياجتهن .

ورصد فرق المجلس القومي للمرأة أهم تلك المشكلات والتي تمثلت في عدم وجود صرف صحى بالعزبة على الرغم من توصيله للمناطق والاحياء المجاورة بالإضافه الى عدم وجود خط سرفيس يخدم العزبة مما يسبب صعوبة التحرك وخاصة فى موسم الدراسة.

كما رصد الفريق مشكلة اختلاط مياه الشرب بالصرف والتي تؤدي لانتشار الأوبئة والامراض بالإضافة إلي تواجد تجمعات قمامة في مناطق مختلفة أمام المنازل مما يسبب العديد من العدوي للأطفال ، فضلاً عن عدم وجود مشروعات صغيرة للسيدات تدر دخل على أسرتها.

تم إعداد مذكرة بما تم رصدة من مشكلات لرفعها لرئيس مجلس المدينه وسكرتير عام مساعد المحافظة لتكليف مسئول مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة النزول للعزب والمناطق الاكثر فقراً.