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جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة «لوفل» بالولايات المتحدة

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جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة «لوفل» بالولايات المتحدة جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة «لوفل» بالولايات المتحدة

صورة من الحدث

كتب: عمرو الحوتى

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، لمناقشة ما تم فى اتفاقية التعاون التى تم ابرامها مع جامعة “لوفل” بولاية كنتاكى بالولايات المتحدة .

تتضمن الاتفاقية العديد من أوجه التعاون منها : التعاون فى إعداد برنامج مشترك فى الدراسات العليا فى درجتى الماجستير والدكتوراه ، والاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين وتبادل الطلاب والمشاريع المشتركة والتبادل العلمى بين الطرفين ، ونشر الأبحاث العلمية المشتركة، والحصول على فرص تمويل للمشروعات الدولية للأبحاث العلمية.

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