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عمرو سعد «بوضع أمني» في رمضان المقبل

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عمرو سعد «بوضع أمني» في رمضان المقبل عمرو سعد «بوضع أمني» في رمضان المقبل

الفنان عمرو سعد

بعد النجاح القوي الذي حققه النجم عمرو سعد، مع المنتج صادق الصبّاح، من خلال مسلسل يونس ولد فضة، والذي أذيع في موسم الدراما الرمضاني الماضي، يخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد “وضع امني”.

مسلسل “وضع أمني” للنجم عمرو سعد، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج محمود كامل، وإنتاج مشترك بين شركة “المتحدين للإنتاج الإعلامي صبّاح إخوان”، وشركة “I production”.

ويذكر أن آخر أعمال النجم عمرو سعد الدرامية، كانت من خلال مسلسل يونس ولد، فضة للكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج أحمد شفيق، والذي أذيع في موسم الدراما الرمضاني الماضي، بجانب انتظار سعد عرض فيلمه الجديد “مولانا” خلال أجازة نصف العام المقبلة.

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