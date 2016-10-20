بالفيديو..«صناعة السم» وثائقي الغد يكشف المصانع التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل

عرضت قناة الغد الإخبارية، تحقيقًا وثائقيًا للإعلامي مصطفي كفافي، عن مخلفات المصانع علي النيل وتأثيرها علي مياة الشرب و الثروة الداجنة والحيوانية و الأسماك.

وأشار الوثائقي الذي استغرق فيه العمل نحو شهرين، وتم تصويرة في محافظات الوجة البحري و مصانع حلوان، إلي انقراض أكثر من 30 نوعًا من الأسماك في مناطق صرف المصانع، وتأثيرها المباشر علي لحوم الدواجن و الأبقار، التي تشرب من مناطق صرف المصانع في النيل، و من ثم تأثيرها بعد ذلك علي الإنسان.

وأكد الوثائقي، أن الزرنيخ والرصاص والزئبق والكادميوم، تعد من العناصر شديدة السمية التي تلقيها المصانع علي النيل، وأن أكثر هذه المصانع تأثيرًا علي البيئة مصانع الكيماويات والأسمدة والاسمنت.

كما أكد أن غلي المياه تحت درجات حرارة عالية، يطهر المياة من البكتريا فقط، بينما تظل هذه السموم عناصر في جزئيات المياة، وأشار إلي تركز أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي، وصولًا إلي السرطانات في محافظات الوجة البحري، إذا ما قورنت بالصعيد، نظرًا لكثافة المصانع المقامة من بني سويف، وصولًا إلي حلوان، مرورًا بكافة محافظات الدلتا حتي دمياط ورشيد.

وأكد أيضًا، أن الشبة والكلور، أوقفت معظم الدول تطهير مياة انهارها به، و حتي لو تم تطهير المياة به وخرجت المياة من محطات الشرب، فإن شبكات المياة المتهالكة تهدر نحو خمسة وثلاثين بالمائة من المياة، و تسبب هذه الشبكة المتهالكة تلوثًا شديدًا بمياه الشرب التي تصل للمنازل رغم تنقيتها في محطات الشرب.

كما نقل هذا التحقيق الوثائقي تحذيرات خبير المياة العالمي، د. مغاوري دياب، من زيادة نسبة سموم هذه المصانع في النيل إن بدأت إثيوبيا تخزين المياة في سد النهضة.

وكشف الوثائقي، أن هناك 102 مصنع يلقون بمخلفاتهم علي النيل، وأن ثلث هذه المصانع وفق أوضاعة مع الجهات المعنية، وأن الباقي لجأ الي حيلة معروفة، وهي إقامة شبكة صرف مخلفاته السامة تحت مياة النهر، حتي لا تكشفها الجهات المعنية.

وقد ألقى التحقيق الكرة في ملعب نواب البرلمان المحسوبين على رجال الصناعة، لعرقلتهم أي مشروع قانون يطالب بغلق المصانع المخالفة، و اكتفائهم بالغرامة المالية، رغم أن الغرامات التي تستطيع المصانع دفعها تستمر في جلب الأمراض وإهدار حياة مئات الآلاف المصريين، لاستغلال خطر هذه السموم علي كافة مظاهر الحياة في نهر النيل.

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