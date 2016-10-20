بالصور.. أمن القاهرة تواصل مطاردة محتكرى السلع الاستراتيجية والحيوية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

اللواء خالد عبد العال يناقش التجار المتهمين باحتكار السلع

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

مدير أمن القاهرة يتفقد أحد مخازن السلع الغذائية

وأسفرت الحملات التى شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، خلال الأيام الماضية، عن ضبط 510 طن سكر، و108 أطنان أرز ، و31 طن زيت طعام، و22 طن مكرونة، و3 أطنان لحوم ، و560 كيلو دواجن، و1250 أسطوانة بوتاجاز، و3500 لتر بنزين، و20000 لتر سولار، و20 ألف علبة سجائر، بالاضافة الى ضبط مصنع عصائر يستخدم فواكه غير صالحة للاستخدام، ومصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر ، ومصنع أدوات كهربائية يستخدم ادوات مقلدة ومغشوشة.

احد مخازن السلع الغذائية التى تم ضبطها

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وجه باستمرار الحملات الأمنية لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو حجبها عن المواطنين بقصد بيعها بالسوق الموازية بأسعار أعلى من السعر الرسمى أو سعرها الحقيقى، بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة خاصةً السلع الأساسية.

مخزن أحد التجار المتهمين بتخزين السلع الغذائية

وكلف مدير أمن القاهرة، كافة أجهزة المديرية المعنية برصد كافة حالات محاولة حجب السلع التموينية خاصةً (السكر ، والأرز) والقيام بحملات بكافة دوائر أقسام المديرية، ورصد الأماكن والمناطق التى بها عجز بالسلع الأساسية والتنسيق مع مديرية التموين وكبار التجار والموردين، لضخ كميات أخرى لسد العجز فى تلك المناطق مع الوقوف على أسباب العجز، وإن كانت تتعلق بحالة من حالات تهريب السلع التموينية أو حجبها يتم التعامل فوراً معها وضبط المسئولين وتقديمهم للنيابة.

مدير أمن القاهرة يتفقد أحد مخازن السلع الغذائية

وأشار مصدر أمنى مسئول، إلى أنه فى الوقت الذى تحقق فيه الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، نجاحات مختلفة فى كافة المجالات الأمنية ، والتى تؤكد على ان هناك خططا أمنية مدروسة للسير فى كافة مجالات مكافحة الجريمة، وليس الاهتمام بمكافحة الجرائم التموينية على حساب الشق الجنائى، حيث تمكنوا من كشف ملابسات عشرات القضايا فى مجال السرقات والجرائم الجنائية، والإتجار فى العملية، وضبط عدة قضايا مخدرات وأسلحة.

وجاء من بين أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الساعات الماضية، الكشف عن أخطر تشكيل عصابى للإتجار فى البشر، بأن نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على مسجل خطر وسائق، يستغلان أطفال أحداث فى أعمال جمع القمامة بالقاهرة الجديدة، وتم ضبط المتهمين، وبصحبتهما 9 أطفال، واعترفا باستقدامهم الأطفال الأحداث من مناطق سكنهم واستغلالهم في أعمال جمع القمامة فى القاهرة الجديدة، لتنفيذ تعاقد من الباطن بينهما وبين إحدى شركات النظافة مقابل مبلغ مالى 400 جنية شهرياً لكل فرد منهم.

المتهمون بتشكيل عصابة للإتجار فى البشر

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى ضباط إدارة رعاية الأحداث معلومات بقيام (حامد ج ع 44 سنة) سائق ومحكوم في القضية رقم 2355 لسنة 2010م جنح الشروق " تبديد " ومقضى فيها بالحبس شهر، و (محمد س م 38 سنة) عاطل ومسجل خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في 24 قضية آخرها القضية رقم 103 لسنة 2008م جنح مشتول السوق / شرقية " سلاح بدون ترخيص " ومحكوم في 5 أحكام حبس جزئى " تبديد " بإجمالي 8 سنوات، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع بمنطقة القاهرة الجديدة.

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة رقم ق و ب 4762 نقل قليوبية ملك الأول وقيادة الثانى، وبصحبتهما 9 أطفال، وهم نجل الثانى عبد الرحمن م س 12 سنة طالب ، وابنة الثانى جنا م س 5 سنوات و محمد م ع 14 سنة طالب، ومحمد ر م 13 سنة طالب، ومحمد ا ع 13 سنة طالب، ومريم م س 12 سنة طالبة وشقيقتها نورهان م س 8 سنوات ، وسماح ع م 15 سنة طالبة، وآية ش ج 14 سنة طالبة.

واعترف المتهمان باستقدام الأطفال المضبوطين وآخرين من منطقة سكنهم واستغلالهم في أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع بمنطقة القاهرة الجديدة، لتنفيذ تعاقد من الباطن بينهما وبين إحدى شركات النظافة الكائنة بالتجمع الأول، مقابل مبلغ مالي 400 جنيه شهرياً لكل فرد منهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11109 لسنة 2016م جنح التجمع الأول، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة.

كما نجح قسم شرطة مصر الجديدة بالتنسيق مع أحد المحال التجارية بمنطقة ميدان الجامع، فى تدبير كميات ضخمة من السكر لعرضها وتوزيعها على المواطنين بدون هامش ربح وذلك بسعر خمسة جنيهات للكيلو.

مأمور قسم مصر الجديدة يتباع عمليات تسليم السكر للمواطنين

وقامت قوات من القسم بإشراف العميد مسير كامل مأمور القسم، بتنظيم عملية بيع السكر والإشراف على عملية البيع وعدم السماح بالحصول على كميات كبيرة لتغطية أكبر عدد من أهالى المنطقة والمترددين عليها، وتم توزيع 10 طن سكر على جميع الأهالى بالسعر الرسمى.