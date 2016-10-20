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ضبط 2.3 طن أرز شعير و 1.3 طن سكر تموينى فى حملة بالغربية

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ضبط 2.3 طن أرز شعير و 1.3 طن سكر تموينى فى حملة بالغربية ضبط 2.3 طن أرز شعير و 1.3 طن سكر تموينى فى حملة بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

تمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث بالمحلة وسمنود، من ضبط تاجرى غلال مقيمان عزبة أبو دراع، لحجبهما 150 طن أرز شعير عن التداول لبيعه بأسعار مرتفعة، كما تم ضبط صاحب محل بقالة تموينية بشارع سكة زفتى، وبحوزته طن و300 كيلو سكر تموينى و720 كيلو زيت و800 كيلو أرز.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة، بضبط أحمد م م ع  - 38 سنة تاجر – مقيم بعزبة أبو دراع  – ثان المحلة، لحجبه 100طن أرز شعير عن التداول، فى المحضر  16943 جنح قسم ثان المحلة 2016، وضبط  السيد م م ع  - 26سنة تاجر – مقيم بعزبة أبو دراع  – ثان المحلة، وبحوزته 50 طن أرز شعير، بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره، فى المحضر  16944 جنح قسم ثان المحلة 2016، وضبط "اشرف م م ع  - 37 سنة صاحب محل بقاله تموينيه بشارع سكة زفتى – ثان المحلة  وبحوزته ـ طن و300 كيلو سكر تموينى و720 كيلو زيت و800 كيلو أرز فى المحضر   16899 جنح قسم ثان المحلة 2016. تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 


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