تأجيل محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 17 نوفمبر

قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر مصطفى رشدى، تأجيل نظر محاكمة إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست، لاتهامه بالنصب على المواطنين، لجلسة 17 نوفمبر، لحين إعلان المتهم.

وجاء فى الدعويين رقمى 9993 ،10703 لسنة 2016 جنح الدقى، أن شركة أونست كانت أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم،، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.



>