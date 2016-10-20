خلطات ترطيب الشعر :الالوفيرا لصحة شعر المحجبات

يعتبر تساقط التشعر من المشكلات الحادة بالنسبة للنساء، وخاصة المحجبات العاملات اللواتي يضطررن إلى ارتداء الحجاب لفترات طويلة تبعاً لساعات العمل؛ لذا لا بدّ من الاهتمام الخاص بشعر المحجبة ومنحه فرصة التغذية بشكل جيد. في هذا السياق، ننصحك بماسك الالوفيرا. هذه الطريقة مدهشة لترطيب الشعر ببساطة. اخلطي أربع ملاعق من جل الالوفيرا وملعقتين من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة التطبيق:

طبّقيها على شعرك لبعض الوقت قبل غسله. طريقة أخرى رائعة: امزجي ملعقتين من زيت الخروع بنصف كوب من جل الصبار الالوفيرا وملعقتين من مسحوق الحلبة وملعقة من مسحوق الريحان. طبّقي الخلطه على شعرك قبل الذهاب إلى النوم، واتركيها حتى الصباح، أو ببساطة ضعي القليل من عصير الألوفيرا على شعرك واتركيه لبضع دقائق قبل غسله.