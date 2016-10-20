القبض على مستريح ميناء دمياط وحبسه لاستيلائه على 20مليون جنيه من ضحاياه

أمر المستشار أحمد شكرى وكيل نيابة فارسكور بمحافظة دمياط، بحبس عيد ص، والشهير بمستريح ميناء دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهين الآخرين صالح ى ومحمد ع.

> وكان الرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور ومعاونه يوسف البشلاوى نجحا فى القبض على المتهم فجر اليوم. > وكان الرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور ومعاونه يوسف البشلاوى نجحا فى القبض على المتهم فجر اليوم. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث الأموال العامة بدمياط 12 بلاغاً ضد "عيد ص، وصالح ى، ومحمد ع" من قرية أبو جريدة ويعملون بإحدى الشركات العاملة بميناء دمياط .



> وأوضحت البلاغات أن المتهم محمد ع ويعمل بإحدى الشركات العاملة بميناء دمياط، واثنين من أقاربه تلقوا أكثر من 20 مليون جنيه، بغرض استثمارها فى الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتفريغ، مقابل فوائد كبيرة، إلا أنه لم يف بوعوده، وقام أهالى قريته بعمل جلسة ودية لبحث كيفية رد تلك الأموال، وتم الاتفاق على سدادها فى غضون أسبوعين، إلا أنه اختفى ولم يعد يظهر بالقرية، ومن بين الشاكين 8 أشخاص من قر ية أبو جريدة مركز فارسكور بمحافظة دمياط .

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