سعد الحريرى يرشح ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلن سعد الحريري ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وحذر سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل، اللبنانى، من تداعيات الوضع فى بلاده، وحالة الفراغ الرئاسى الذى تشهده لبنان منذ سنتين، قائًلا: "استمرار الفراغ الرئاسى يعني فراغا بكافة مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن الوضع اليوم أخطر بكثير مما هو ظاهر فعدنا نسمع الخطاب الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية، مشيرًا إلى أن الصراحة تفرض علي القول أن الوضع اليوم أخطر مما قد يكون ظاهرًا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، أن اللبنانيين شهود على شل مجلس الوزراء ومجلس النواب وانهيار الدولة ومؤسساتها والأزمات المختلفة، متابعًا: منذ سنتين ونصف ولبنان في فراغ سياسي وكنا نحذر من مخاطر هذا الفراغ، ولو كان رفيق الحريري موجودًا لبادر للوصول إلى تسوية.

وتابع: أنا ابن رفيق الحريري الذي أفنى عمره لوقف الحرب الأهلية ومحو آثارها، وأنا أعمل للشعب اللبناني ومستقبله وأضحي من أجله وليس به، فرفيق الحريري ثروة وثورة وقد ذهبت الثروة حماية للثورة على العنف والكيدية والأحقاد.

وطالب الحريرى من يريد إعطاء الدولة فرصة للتوازن مع قوى السلاح غير الشرعي بالعمل على وضع حد للفراغ الرئاسي.