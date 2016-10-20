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“رباعية النورماندي” تصل إلى اتفاق

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عقدت “رباعية النورماندي” (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) اجتماعا جديدا حول الأزمة الأوكرانية في العاصمة الألمانية برلين.

وأبلغ الرئيس الروسي الصحفيين أن “رباعية النورماندي” اتفقت على ما يجب فعله في أوكرانيا في أقرب وقت.

وقال بوتين للصحفيين عقب ختام اجتماع “رباعية النورماندي”: أولا، أكد جميع المشاركين في الاجتماع على ضرورة أن تكون اتفاقات مينسك أساس التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، وجددوا التزامهم بهذه الاتفاقات.

وأضاف بوتين: “اتفقنا على ما يجب فعله في أقرب وقت لمواصلة حل المسائل المتعلقة بفض النزاع بين الطرفين المتنازعين” في منطقة دونباس.

ويواصل نظام الحكم الأوكراني حملته العسكرية على سكان هذه المنطقة الرافضين للانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وبعد سلسلة الهزائم التي مينت بها القوات التابعة لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا، اضطر الطرف الأوكراني إلى توقيع اتفاقيات صدرت في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وتدعو “اتفاقات مينسك” إلى وقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا وإجراء الإصلاح الدستوري في أوكرانيا وإجراء الانتخابات في منطقة دونباس ومنح هذه المنطقة وضعاً خاصا متميزا.

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