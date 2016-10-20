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تكريم الإعلامى”الدسوقي رشدي” في مدرسة القادة

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> أقامت مدرسه القادة للغات ندوة بعنوان “دور الاعلام واهميته في تطوير فكر الشباب” وذلك بحضور الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج “قُصر الكلام” الذي يعرض على قناة “النهار”، والدكتورة ضحى على، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة ايمان حافظ مدير عام المدارس، والأستاذة ايمان منجى مديرة المدرسة الأمريكية، وطلاب المدرسة.

وتطرقت الندوة لمناقشه الطلاب للإعلامي محمد الدسوقي رشدي، لحال التعليم في وإمكانيه تغيير المنظومة التعليمية بأكملها.

وكذلك دارت مناقشات حول دور الاعلام والسوشيال ميديا، في تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى البعض، حول السلبيات الموجودة في جميع المجالات في الدولة.

وفي نهاية الندوة تم تكريم، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، بإعطائه درع المدرسة، تقديراً له ولسعيه الدائم لتقديم نوع هادف من الاعلام، لتوعيه المواطن بشكل إيجابي بحقوقه وواجباته.

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