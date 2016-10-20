“مايكل بولتون” و فرقتة فى القاهرة لتنشيط السياحة

وصل الأن الفنان العالمى الأسطورة “مايكل بولتون” إلى الأراضى المصرية، وذلك لإحياء حفلته الغنائية المقرر إقامتها غداً الجمعة 21 أكتوبر الجارى على أرض المعارض بالقاهرة تحت رعاية ودعم الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

> وكان بولتون قد وصل برفقة فرقته الغنائية الكاملة، وكان فى إستقباله المهندس/ هشام الدميرى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والسيد/ أحمد عبيد المدير التنفيذى لشركة RMC وتوجه بولتون إلى أحد أكبر فنادق القاهرة ليستمتع بجمال ومعالم القاهرة الجذابة.

الجدير بالذكر أنه قد نجح بولتون فى حصد الكثير من الجوائز العالمية، التى تقدر بـ٢٤ جائزة، منها جائزة جرامى مرتين (1990، 1992) الذى يعد إنجازا كبيرا وحصل 6 مرات على جائزة الموسيقى الأمريكية وجائزة Hitmakers من قاعة كتاب الأغانى للمشهورين.

> ويأتى نجاح بولتون الحقيقى مع ألبوم soul provider، والذى باع ما يزيد على 12 مليونا ونصف المليون نسخة حول العالم، وأيضا فى وصوله لأعلى الترتيبات بما فى ذلك أغنيته السنجل ” كيف أعيش من غيرك. “