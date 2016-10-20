القضاء العراقي يصدر مذكرة باعتقال محافظ نينوي السابق

اختار القضاء العراقي إصدار مذكرة اعتقال ضد قائد في “الحشد الوطني”، أثيل النجيفي، بعد أيام على انطلاق عملية استعادة مركز محافظة نينوي، مدينة الموصل، شمال العراق.

والحشد الوطني مشكل من مقاتلين ينتمون لعشائر المحافظات التي يسيطر “داعش” على مناطق واسعة فيها، ويشارك في المعارك الرامية إلى دحر المتشددين إلى جانب القوات الحكومية.

ووسط احتدام معركة الموصل التي انطلقت الاثنين، أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة قضائية بالقبض على المتهم النجيفي، وهو محافظ نينوي السابق، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن “ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوي قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية ضد النجيفي”.

وأضاف أن “المدعين ذكروا في إفادتهم بان المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية، حيث أنه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة (نينوي).

وتنتشر قوات تركية في معسكر بعشيقة حيث تدرب عناصر من الحشد الوطني للمشاركة في معارك دحر داعش، وتقول أنقرة إن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع السلطات العراقية التي تنفي ذلك.