24 نوفمبر.. الحكم في دعوى تعويض بـ2 مليون جنيه ضد مؤلف «سلسال الدم»

حجزت الدائرة السادسة – اقتصادي – بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعواها ضد مؤلف مسلسل “سلسال الدم” لجلسة 24 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، فيما صدر القرار برئاسة المستشار وليد البكباشي، وسكرتارية رمضان عيد، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين أقام المؤلف السينمائي “حمدي سلامة أحمد”، دعوى ضد مجدي صابر، مؤلف مسلسل “سلسال الدم”، مطالبًا بدفع تعويض مالي قدره مليوني جنيه، بعد أن اتهمه بسرقة المسلسل من أحداث فيلم خاص بالمدعي باسم “انتقام ميت”، والموثق رسميًا بوزارة الثقافة، وتدور أحداثه في إطار مشابه لأحداث المسلسل المُشار إليه، ويتناول قضايا الثأر بمحافظات الصعيد.

وطالب المدعي، بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مستندًا إلى المادة رقم 163 بالقانون المدني، والتي تنص على: “أن كل من سبب ضررًا يلزم مرتكبه بالتعويض”.