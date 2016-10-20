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مصر ترحب بهدنة الـ 72 ساعة باليمن

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مصر ترحب بهدنة الـ 72 ساعة باليمن مصر ترحب بهدنة الـ 72 ساعة باليمن

المستشار أحمد أبو زيد

 

ترجمة – مينا وجيه

رحبت بهدنة وقف إطلاق النار والتى تستمر لـ 72 ساعة باليمن، حيث أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك ابتداًء من اليوم الخميس، حيث تستلزم الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

فيما أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، عن تطلع مصر بالتزام جميع الأطراف بالهدنة كخطوة تمهد عملية استئناف المفاوضات، من أجل التوصل إلى حل يضمن الاستقرار والأمن للشعب اليمني الشقيق.

وفي هذا السياق، شدد على موقف مصر التي يترتب عليها دعم الشرعية في اليمن، وقال، إن “الحل السياسي على أساس الاحترام،ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج الحوار الوطني، هم أفضل وسيلة للوصول إلى حل سلمي وتسوية دائمة بين جميع الأطراف”.

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