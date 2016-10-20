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بالصور…المنتخب الروسي للسيدات يرتدي الحجاب

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لعب الروسي لكرة القدم الخماسية مباراتين وديتين في طهران مع المنتخب الوطني الإيراني.

في المباراة الأولى كان التعادل 3-3 هو سيد الموقف، ولكن الروس كانوا أقوى في المباراة الثانية وهزموا الفريق الإيراني بنتيجة 5-3، والمدهش والمفاجئ في هاتين المبارتين الوديتين أن اللاعبات في كلا الفريقين الإيراني (أصحاب الأرض) والفريق الروسي لعبا مرتديان غطاء للرأس (الحجاب).

وأوضح المدير التنفيذي للنادي “دينا” للكرة الخماسية بروسيا الكسندر كوتشتكوف، أن اللاعبات الروسيات يسافرون بانتظام إلى إيران، والعكس صحيح، فعندما نلعب هنا في روسيا، فاللاعبات الإيرانيات يرتدين الحجاب والسراويل، وفقا للدين الإسلامي. وعندما تلعب فتياتنا في إيران نرتدي الحجاب والسراويل.

وأضاف، إذا كنت امرأة، عند وصولك إلى إيران، يجب أن ترتدي غطاء الرأس، فهم يحذرونك في الطائرة، وذلك احتراما للدين والمكان الذي أتيت إليه، وفي كل مكان تقريبا في إيران توجد إرشادات بوجوب ارتداء الحجاب.

وتابع، عندما سألت لمجرد المعرفة عن إمكانية اللعب بالزي التقليدي لنا، قالوا لي أنهم لا مانع، ولكن حينها لا ينبغي أن يكون بين الحضور في المعلب أي رجل، سواء كان فني إضاءة أو مصور أو مخرج، والمباراة لن تذاع.

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