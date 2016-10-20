طوبيا: قرار الرئيس بإنشاء “الأعلى للاستثمار” سينعكس على المستثمرين‎

أكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن تقديره الشديد للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية العديد من الوزراء .

وقال طوبيا أن قرار إنشاء المجلس ستكون له انعكاساته المباشرة على الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لضبط الوضع الاقتصادى كما أنه سيخلق حالة من التناغم اللازم لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ويواجه مشاكلها وعثراتها من خلال مجلس واحد.

في سياق متصل قال طوبيا أن خطوات إصلاح الوضع الاقتصادى من خلال العمل للحصول على قرض صندوق النقد الدولى تتوازى مع العمل لتشجيع الاستثمارات وتوفير العملة الاجنبية مرحبا بالنجاح الذى حققه قطاع الاتصالات مؤخرا بشراء رخص الجيل الرابع بنحو 1.1 مليار دولار وضخهم في خزينة الدولة وهو استثمار مباشر.