أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طوبيا: قرار الرئيس بإنشاء “الأعلى للاستثمار” سينعكس على المستثمرين‎

Google+ Print
طوبيا: قرار الرئيس بإنشاء “الأعلى للاستثمار” سينعكس على المستثمرين‎ طوبيا: قرار الرئيس بإنشاء “الأعلى للاستثمار” سينعكس على المستثمرين‎

أكد النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن تقديره الشديد للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية العديد من الوزراء .

وقال طوبيا أن قرار إنشاء المجلس ستكون له انعكاساته المباشرة على الاستثمار في خلال الفترة المقبلة ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لضبط الوضع الاقتصادى كما أنه سيخلق حالة من التناغم اللازم لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ويواجه مشاكلها وعثراتها من خلال مجلس واحد.

في سياق متصل قال طوبيا أن خطوات إصلاح الوضع الاقتصادى من خلال العمل للحصول على قرض صندوق النقد الدولى تتوازى مع العمل لتشجيع الاستثمارات وتوفير العملة الاجنبية مرحبا بالنجاح الذى حققه قطاع الاتصالات مؤخرا بشراء رخص الجيل الرابع بنحو 1.1 مليار دولار وضخهم في خزينة الدولة وهو استثمار مباشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية

للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف